Roma, 9 ottobre 2025 – Una minaccia ormai globale. Le tempeste di sabbia e polvere sono fenomeni sempre più trasversali: non impattano solo sul clima ma anche sulla salute delle popolazioni e sull'economia. Se ne è parlato al Forum sulla collaborazione interregionale di Beirut, che apre il Decennio delle Nazioni Unite per le tempeste di sabbia e polvere (2025-2034). In Libano scienziati e istituzioni hanno lanciato l'allarme. Secondo uno degli ultimi rapporti stilati dall' Organizzazione Meteorologica mondiale dell'Onu, sono quasi 330 milioni le persone che in 150 differenti Paesi subiscono annualmente gli effetti delle tempeste di sabbia: le stime parlano di due miliardi di sabbia e polvere che ogni anno vengono sollevate nell'atmosfera.

© Quotidiano.net - Tempeste di sabbia una minaccia planetaria, l’allarme Onu. “Rischi per la salute in tutto il mondo”