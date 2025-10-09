Temo di essere sollevato dall' incarico Cosa succede all' avvocato di Sempio
Le parole di Massimo Lovati a Fabrizio Corona rischiano di avere gravi ripercussioni sull'avvocato. Era ipotizzabile che si scatenasse la bufera sul legale per quanto detto e la sua difesa non è stata adeguatamente valida. " Corona mi ha detto: 'Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la 'r' arrotondata e sembri un personaggio dei cartoni animati'. Che poi cos'ho detto? Ho detto che l'ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c'è? Non so che cos'ho detto, a furia di bere. ", è stata la giustificazione di Lovati, che oltre a essere a rischio di provvedimento disciplinare dal parte dell'ordine di appartenenza, rischia anche di non far più parte del pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: temo - essere
Massimo Lovati: «Temo di essere licenziato dai Sempio. Le mie parole? Non ero io a parlare, ma il personaggio di una fiction»
«Quando attraverso ho sempre un po’ di paura, temo di essere investita anche se, a dire il vero, oggi mi sento molto più tranquilla», dice Viviana. E la sua amica Sara aggiunge: «Passo tutti i giorni di qui, i dossi erano necessari». Non è la sola a pensarla così. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, l'avvocato Lovati parla dopo essere stato indagato - Gaza è una prigione a cielo aperto da oltre 70 anni: perché non è iniziato tutto il 7 ottobre Avvistato in Canada il più grande squalo bianco di sempre: un gigante di 745 chili, le foto di Contender ... Si legge su msn.com
Bayesian sollevato dall'acqua - È stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 il veliero Bayesian, colato a picco a Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno. Si legge su ansa.it