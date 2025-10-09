Temo di essere sollevato dall' incarico Cosa succede all' avvocato di Sempio

Le parole di Massimo Lovati a Fabrizio Corona rischiano di avere gravi ripercussioni sull'avvocato. Era ipotizzabile che si scatenasse la bufera sul legale per quanto detto e la sua difesa non è stata adeguatamente valida. " Corona mi ha detto: 'Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la 'r' arrotondata e sembri un personaggio dei cartoni animati'. Che poi cos'ho detto? Ho detto che l'ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c'è? Non so che cos'ho detto, a furia di bere. ", è stata la giustificazione di Lovati, che oltre a essere a rischio di provvedimento disciplinare dal parte dell'ordine di appartenenza, rischia anche di non far più parte del pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

