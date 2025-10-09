Teleconsulto in Rsa conclusa con successo la sperimentazione a Lucignano

Arezzo, 9 ottobre 2025 – T elemedicina applicata ai consulti per anziani ricoverati nelle Rsa: una sperimentazione che parte da Lucignano e capace, a giudizio della Regione Toscana, di rappresentare un modello da replicare prossimamente in tutta la Asl Toscana sud est, con l’intento poi, una volta completate le verifiche, di estenderlo a livello sanitario regionale. La notizia riguarda il Centro residenziale Anziani “Arrighi-Griffoli” di Lucignano e la Casa di comunità di Camucia in via Capitini, dove è stata portata a termine con successo una nuova sperimentazione di teleconsulto. Il progetto, promosso dal Comune in collaborazione con la Asl Toscana sud est, punta a verificare le potenzialità di un sistema di connessione di ultima generazione tra una Rsa del territorio e una struttura sanitaria aziendale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teleconsulto in Rsa, conclusa con successo la sperimentazione a Lucignano

