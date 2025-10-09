Tel Aviv festa delle famiglie degli ostaggi dopo intesa tra Hamas e Israele

(LaPresse) – Famiglie degli ostaggi ed ex ostaggi si sono radunate in piazza a Tel Aviv per celebrare l’intesa raggiunta tra Hamas e Israele. Tra abbracci e lacrime di gioia, alcuni hanno stappato champagne dopo l’accordo annunciato dal presidente USA Donald Trump. Si tratta della “prima fase” del suo piano di pace per porre fine a due anni di conflitto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tel Aviv, festa delle famiglie degli ostaggi dopo intesa tra Hamas e Israele

In questa notizia si parla di: aviv - festa

Domani tutte e tutt* in Piazza Gaza (ex Largo Tel Aviv) per una giornata di Festa con @abitare_in_via_padova @chiediamo_casa @al.basell_ @mutuosoccorsomilano_aps e l'associazionismo del quartiere. Dalle 12 (se venite presto ci aiutate a sistemare la - facebook.com Vai su Facebook

Com’è possibile fermare Israele e il premier Netanyahu? Ecco cosa possono fare gli altri Stati: dalle sanzioni economiche allo stop alle armi per Tel Aviv. Il mio intervento nel corso di “Qatar, Gaza, Polonia, Francia: il mondo in fiamme”, l’incontro della Festa de - X Vai su X

Tel Aviv, la festa delle famiglie degli ostaggi dopo l'annuncio dell'intesa tra Hamas e Israele - Famiglie degli ostaggi ed ex ostaggi si sono radunate in piazza a Tel Aviv per celebrare l’intesa raggiunta tra Hamas e Israele. Lo riporta msn.com

Tel Aviv in festa dopo l’accordo Israele-Hamas per ostaggi - A Tel Aviv, ex ostaggi e familiari hanno celebrato in piazza l’intesa tra Israele e Hamas per porre fine alla guerra di Gaza e riportare a casa tutti i prigionieri, vivi e morti. Come scrive tg24.sky.it