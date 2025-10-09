Tel Aviv festa delle famiglie degli ostaggi dopo intesa tra Hamas e Israele

(LaPresse) –  Famiglie degli ostaggi ed ex ostaggi si sono radunate in piazza a Tel Aviv per celebrare l’intesa raggiunta tra Hamas e Israele. Tra abbracci e lacrime di gioia, alcuni hanno stappato champagne dopo l’accordo annunciato dal  presidente USA Donald Trump. Si tratta della “prima fase” del suo piano di pace per porre fine a due anni di conflitto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

