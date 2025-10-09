Tel Aviv e l’accordo di pace Nella piazza degli ostaggi tra pianti e balli
Tel Aviv e l’accordo di pace. Nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv familiari e centinaia di israeliani che da 733 giorni sono al loro fianco. C’è chi piange, chi si abbraccia, chi balla. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Gaza, decine di migliaia a Tel Aviv chiedono accordo
Accordo di associazione Ue-Israele, nessuna revoca o sospensione e le lobby pro-Tel Aviv si sono già mosse per prevenire lo scenario
A Tel Aviv una folla di persone si è riversata in piazza in attesa della firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas - X Vai su X
#Online la selezione stampa Uisp Nazionale. In primo piano: Accordo nella notte per la tregua tra Israele e Hamas annunciata da Trump per la prima fase: gioia a Gaza e a Tel Aviv. Su La Stampa , Avvenire, Dire.it, AOI; Più facile tenere aperte le palestre delle - facebook.com Vai su Facebook
IL VIDEO. M.O., centinaia di persone in marcia per la pace a Tel Aviv - Centinaia di manifestanti marciano per le strade di Tel Aviv in nome della pace, chiedendo una politica diversa al governo israeliano e la fine della guerra con Hamas. Riporta ildolomiti.it
Tel Aviv, massiccia manifestazione pro-pace: invocato l’aiuto di Trump per liberare gli ostaggi - pace a Tel Aviv: la gente chiede la fine della guerra e un accordo sugli ostaggi invocando l'intervento del presidente Trump Nella serata di ieri, da Tel Aviv si è alzato un ... strettoweb.com scrive