Tel Aviv e l’accordo di pace Nella piazza degli ostaggi tra pianti e balli

Tv2000.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv e l’accordo di pace. Nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv familiari e centinaia di israeliani che da 733 giorni sono al loro fianco. C’è chi piange, chi si abbraccia, chi balla. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

tel aviv e l8217accordo di pace nella piazza degli ostaggi tra pianti e balli

© Tv2000.it - Tel Aviv e l’accordo di pace. Nella piazza degli ostaggi tra pianti e balli

In questa notizia si parla di: aviv - accordo

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Gaza, decine di migliaia a Tel Aviv chiedono accordo

Accordo di associazione Ue-Israele, nessuna revoca o sospensione e le lobby pro-Tel Aviv si sono già mosse per prevenire lo scenario

IL VIDEO. M.O., centinaia di persone in marcia per la pace a Tel Aviv - Centinaia di manifestanti marciano per le strade di Tel Aviv in nome della pace, chiedendo una politica diversa al governo israeliano e la fine della guerra con Hamas. Riporta ildolomiti.it

Tel Aviv, massiccia manifestazione pro-pace: invocato l’aiuto di Trump per liberare gli ostaggi - pace a Tel Aviv: la gente chiede la fine della guerra e un accordo sugli ostaggi invocando l'intervento del presidente Trump Nella serata di ieri, da Tel Aviv si è alzato un ... strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tel Aviv L8217accordo Pace