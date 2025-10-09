Il brutto infortunio di Lobotka complica i piani in casa Napoli, Antonio Conte, però, ha già scelto come sostituire il centrocampista: la probabile mossa. La squadra campione d’Italia arriva alla sosta nel migliore dei modi: vittoria per 2-1 contro l’ostico Genoa di Patrick Vieira. Successo che vale la conferma del primo posto in classifica, a pari merito con la nuova Roma di Gasperini. Contro il Grifone, però, sono arrivate anche notizie negative per gli azzurri: infortunio per Politano e Lobotka, che salteranno gli impegni con le proprie nazionali. Antonio Conte, spera di recuperare più giocatori possibili al rientro dalla sosta, ma nel mentre ha già deciso come sostituirà il centrocampista slovacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tegola Napoli, Lobotka é out: Conte ha deciso come cambierà la squadra