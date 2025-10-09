Tecnologia è barese la prima piattaforma di agenti AI specializzati | dai video intelligenti ai dati che pensano in autonomia

È nata XR Copilot, la prima piattaforma di AI Agent speciali e specializzati che restituisce il controllo a chi la utilizza. Interamente made in Puglia (nasce a Molfetta), rappresenta una risposta concreta a una domanda sempre più urgente: come rendere l’intelligenza artificiale non solo più. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: tecnologia - barese

#TECNOLOGIA - A Bari la startup Green Independence tra i protagonisti de “I Colori dell’Energia” #raccontiamolapuglia - facebook.com Vai su Facebook

Tecnologia e cultura, presentato progetto Palatour nel Barese - Un teatro polifunzionale dove la tecnologia sarà al servizio e da supporto allo spettacolo e alla cultura. Scrive ansa.it

Hora Prima, il nuovo album della band barese scava nel rapporto tra uomo e tecnologia - Il gruppo, protagonista del panorama prog nazionale, apre un nuovo capitolo dedicato anche ai dubbi e alle contraddizioni dell'intelligenza artificiale Individuo e tecnologia: un rapporto complesso, ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it