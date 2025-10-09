Teatro Frank Carpentieri-Together forever | sold out al Troisi di Napoli

Al teatro Troisi di Napoli è andata in scena, con un incredibile “sold out”, la seconda edizione della serata-evento dal titolo  “Frank Carpentieri-Together forever”, il “solidarity event”  organizzato dall’associazione  “FrankCarpentieri7evenonlus”  (presidente Romina Ranieri, moglie di Frank) dedicato alla Memoria di  Frank Carpentieri, autore, compositore e dj del programma di Raidue “Made in Sud”, scomparso il 29 settembre 2023 a 47 anni dopo aver combattuto coraggiosamente contro un male incurabile. Il “solidarity event” è a sostegno delle attività della “Fondazione Santobono Pausilipon”. A presentare la serata è stata  Magda Mancuso, affiancata quest’anno dallo showman  Fabio Brescia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

