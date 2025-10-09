Te lo ricordi Mark Viduka? L’ex centravanti australiano del Leeds oggi compie 50 anni

Te lo ricordi il centravanti australiano Mark Viduka. Esploso con il Leeds Utd è stato un grandissimo calciatore. Oggi compie cinquant’anni questo gigante e ragazzo di una straordinaria personalità. In area di rigore era immarcabile grazie a un fisico da vero bomber. (ANSA) TvPlay.it Nato a Melbourne il 9 ottobre del 1975 nelle sue vene scorre sangue di origini ucraine e croate. Il padre Joe, infatti, era emigrato in Australia dalla Croazia negli anni sessanta. Tra le curiosità più clamorose sulla sua vita c’è anche quella di avere un parente molto famoso, il cugino è infatti Luka Modric oggi al Milan. 🔗 Leggi su Tvplay.it

