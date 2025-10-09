Taylor Swift racconta l’album The Life of a Showgirl ad Apple Music
Taylor Swift ha incontrato Zane Lowe su Apple Music 1 per celebrare il debutto del suo attesissimo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl. La regina del pop Taylor Swift ha pubblicato il suo dodicesimo progetto discografico The Life of a Showgirl, il cui singolo estratto The Fate of Ophelia, in rotazione nelle radio italiane. L’album è disponibile nei formati fisici vinile, CD e musicassetta, e nei formati CD + poster in esclusiva sullo Shop Universal e per Discoteca Laziale. In occasione dell’annuncio, l’artista ha svelato quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato CD Deluxe e ha stabilito un nuovo record ancora prima della sua uscita ufficiale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
