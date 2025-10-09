Taylor Swift il fidanzato Travis Kelce scambiò la moglie di Hugh Grant per una star di Hollywood
La popstar americana ha raccontato un divertente aneddoto dell'anno scorso che riguarda il partner e una sua gaffe durante l'Eras Tour. Nel giugno 2024, Hugh Grant partecipò al secondo concerto londinese dell'Eras Tour di Taylor Swift, e all'epoca il fidanzato della popstar Travis Kelce confuse la moglie della star di Notting Hill con una attrice di Hollywood. A raccontare l'aneddoto è stata proprio Taylor Swift nel corso della sua partecipazione a Late Night with Seth Meyers, nella puntata di mercoledì 8 ottobre. Travis Kelce fece una gaffe con Hugh Grant e la moglie Durante il concerto, Hugh Grant incontrò Travis Kelce nell'area Vip, che incontrò anche la moglie dell'attore, Anna Elisabet Eberstein, scambiandola per Greta Gerwig. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
