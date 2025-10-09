La popstar americana ha raccontato un divertente aneddoto dell'anno scorso che riguarda il partner e una sua gaffe durante l'Eras Tour. Nel giugno 2024, Hugh Grant partecipò al secondo concerto londinese dell'Eras Tour di Taylor Swift, e all'epoca il fidanzato della popstar Travis Kelce confuse la moglie della star di Notting Hill con una attrice di Hollywood. A raccontare l'aneddoto è stata proprio Taylor Swift nel corso della sua partecipazione a Late Night with Seth Meyers, nella puntata di mercoledì 8 ottobre. Travis Kelce fece una gaffe con Hugh Grant e la moglie Durante il concerto, Hugh Grant incontrò Travis Kelce nell'area Vip, che incontrò anche la moglie dell'attore, Anna Elisabet Eberstein, scambiandola per Greta Gerwig. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Taylor Swift, il fidanzato Travis Kelce scambiò la moglie di Hugh Grant per una star di Hollywood