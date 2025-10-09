La cantante si è ispirata alla vicenda dell' eroina di Shakespeare, amata e abbandonata da Amleto, ma soprattutto a un dipinto di inquietante bellezza. Tutta la verità dietro l'opera (è alla Tate di Londra). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Swift e l’Ofelia di Millais: la vera storia dietro il quadro che ha ispirato la sua canzone