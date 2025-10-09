Tavoli del Mare consegnato il premio Il Faro d’oro a Massimo Guardigli
Fiumicino, 9 ottobre 2025 – Un riconoscimento prestigioso per chi si è distinto nell’impegno a favore del mare in svariati ambiti: durante il convegno “I Tavoli del Mare” è stato consegnato il premio “Il Faro d’oro”, istituito da ilfaroonline.it, all’I ng. Massimo Guardigli, fondatore della COMAR Yachts, per i traguardi raggiunti nel settore della cantieristica navale a livello nazionale e internazionale, portando in alto il nome della nostra città. Comar Yachts è un cantiere di lungo corso che costruisce i mbarcazioni a vela di alta qualità ed è i l primo in Italia per la costruzione di catamarani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
