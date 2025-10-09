Tauson si ritira Paolini ai quarti in Cina

La danese ha abbandonato per un infortunio all'adduttore destro

tauson si ritira paolini ai quarti in cina

Jasmine Paolini e Sara Errani approdano ai quarti del doppio femminile a Cincinnati: Tauson si ritira prima del match

LIVE Paolini-Tauson 3-6 6-1 3-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: la danese si ritira, azzurra ai quarti di finale!

Wta 1000 a Wuhan, Paolini ai quarti di finale: la Tauson si ritira al terzo set

tauson ritira paolini quartiPaolini ai quarti al Wta Wuhan: Tauson si ritira per infortunio nel terzo set - Paolini torna ai quarti a Wuhan: l'azzurra supera il turno dopo il ritiro di Clara Tauson nel terzo set, rallentata da un infortunio all'adduttore destro. Lo riporta sport.sky.it

tauson ritira paolini quartiPaolini, altra rimonta a Wuhan con l'aiutino: Tauson va ko e si ritira. WTA Finals, Jasmine davanti a Rybakina - Paolini, altra rimonta a Wuhan con l'aiutino: Tauson va ko e si ritira nel terzo set. Segnala sport.virgilio.it

