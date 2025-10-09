Tassisti napoletani | Tariffe predeterminate senza un Piano Traffico
Tempo di lettura: 2 minuti “Solo nell’interesse e a tutela dell’utenza continuiamo ad applicare le tariffe predeterminate che invece dovrebbero essere operative, come previsto da una delibera, solo in presenza di un ‘Piano di Traffico Urbano’, che a Napoli è assente malgrado tutte le nostre denunce”. E’ quanto denuncia l’Associazione Tassisti di Base che avverte “ormai siamo sull’orlo del baratro, a causa della scarsa attenzione riservata al settore taxi da parte dell’amministrazione comunale, la quale sembra aver dimenticato le reali esigenze della città e della sua mobilità”. “Ciononostante restiamo sempre vicini alla nostra utenza, applicando le tariffe predeterminate che comportano una riduzione dei nostri incassi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: tassisti - napoletani
