Tassisti contro il Comune | Abbandonati tuteliamo noi i cittadini con le tariffe fisse
I tassisti napoletani continuano ad applicare le tariffe predeterminate, pur in assenza del Piano di Traffico Urbano previsto dalla delibera comunale. A denunciarlo è l'Associazione Tassisti di Base, che accusa Palazzo San Giacomo di aver abbandonato il settore."Solo nell'interesse e a tutela.
Tassisti contro il Comune: "Abbandonati, tuteliamo noi i cittadini con le tariffe fisse" - I tassisti di base lamentano l'assenza del Piano di Traffico Urbano previsto dalla delibera comunale come presupposto per le tariffe predeterminate.
Cartelli funebri sui taxi, protesta a Napoli: «Abbandonati dal Comune» - Nuova protesta di gruppi di tassisti napoletani contro il Comune: in vari posteggi e sui lunotti delle auto sono comparsi cartelli funebri con la scritta «È venuto a mancare il trasporto pubblico non ...