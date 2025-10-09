Tassisti contro il Comune | Abbandonati tuteliamo noi i cittadini con le tariffe fisse

I tassisti napoletani continuano ad applicare le tariffe predeterminate, pur in assenza del Piano di Traffico Urbano previsto dalla delibera comunale. A denunciarlo è l’Associazione Tassisti di Base, che accusa Palazzo San Giacomo di aver abbandonato il settore.“Solo nell’interesse e a tutela. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

