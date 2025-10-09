ROMA - Maurizio Landini rimette la patrimoniale al centro del ring: contributo straordinario su patrimoni sopra i 2 milioni, aliquota tra l’1 e l’1,3%, gettito potenziale nell’ordine delle decine di miliardi. È la carta che il leader Cgil vuole giocare nella trattativa di manovra: finanziare salari, welfare e investimenti senza spremere il “99% ”. La proposta divide subito: per chi la sostiene è giustizia fiscale, per chi la avversa è un boomerang su crescita e capitali. Ma il contesto europeo è cambiato: la frontiera del prelievo patrimoniale si sta spostando, tra esperimenti, retromarce e nuove clausole anti-fuga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Tassa sui ricchi: chi colpisce, aliquota e gettito. Dalla Francia alla Spagna, i modelli di patrimoniale in Europa