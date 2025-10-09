E sul tartufo che verrà e sulle ultime scelte di San Minato Promozione, è già polemica. "La notizia della nomina di Cesare Andrisano come responsabile degli eventi e delle pubbliche relazioni cade “come cacio sui maccheroni” in vista della commissione attività economiche che ci sarà domani (oggi per chi legge) con oggetto gli aggiornamenti sulla 54esima Mostra del Tartufo – attacca il Gruppo Misto con Manola Guazzini – perché in quella sede chiederemo quali sono state le motivazioni che stanno alla base di questa scelta. Soprattutto visto che nell’ultima variazione di bilancio dello scorso 30 settembre sono stati deliberati 100mila euro di contributo straordinario alla Fondazione San Miniato Promozione per la realizzazione di un progetto di marketing e di promozione da parte di un’agenzia di comunicazione, di cui, presuppongo, ce ne sarà data notizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tartufo, sapor di polemica. Il punto in commissione: "Scaduta ad una sagra"