Tarquinia difende il suo tesoro | Videosorveglianza per la spiaggia di località La Frasca
Telecamere contro chi abbandona i rifiuti e per difendere un Monumento naturale della Regione Lazio. È attivo il nuovo sistema di videosorveglianza installato nell'area costiera di grande prestigio di località La Frasca. L'iniziativa, promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la.
La necropoli di Tarquinia svela un tesoro nascosto: scoperta un'incredibile tomba etrusca inviolata - romana, ha lasciato a Tarquinia, capitale dell'Etruria, un ricchissimo tesoro di arte, storia e cultura che, ancora oggi, non smette di sorprendere.