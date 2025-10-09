Tariffa puntuale | Deve premiare chi separa i materiali più correttamente

La nuova tariffa puntuale? Deve essere premiante per chi differenzia correttamente. "Voglio pagare per quanto inquino, non più, non di meno". I cittadini attraverso il sondaggio di Federconsumatori rivolgono un appello all’amministrazione comunale. L’indagine presenta una mappa di suggerimenti per arrivare alla migliore tariffa possibile in termini di equità. Oltre all’incentivo per i virtuosi, le richieste principali sono due: "Tutti devono pagare. Occorre mappare prioritariamente chi non ha la Carta Smeraldo e chi non paga il servizio". E poi "se differenzio in modo corretto e produco meno indifferenziata l’importo della Tcp deve essere inferiore all’attuale Tari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

