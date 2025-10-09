Taric sportello aperto fino al 30 dicembre
Rivoluzione Taric, a Signa: prorogata al 30 dicembre l’apertura dello sportello al pubblico. In vista della partenza, da gennaio 2026, della tariffa corrispettiva, prosegue la campagna informativa di Alia Plures e Comune, insieme alla distribuzione dei dispositivi per la raccolta. "Al momento – fanno sapere da Alia Plures - già il 40% degli utenti ha ritirato i nuovi kit per la differenziata allo sportello informativo di via Santelli. Si registra, dunque, una buona adesione". Per agevolare le procedure e fornire informazioni utili a chi ancora non si è adeguato, è stata comunque prorogata l’apertura al pubblico dello sportello stesso fino al 30 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
