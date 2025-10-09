Tar Campania sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri
Tempo di lettura: 2 minuti Stop alla chiusura del Punto Nascita di Sapri: il Tar della Campania, con un decreto monocratico del presidente della I Sezione, ha sospeso l’efficacia della delibera con cui la Regione Campania disponeva lo stop al reparto di Ostetricia dell’ospedale dell’estremo sud della provincia di Salerno. Accolta la richiesta avanzata da 15 Comuni del Distretto Sanitario 71, che avevano impugnato il provvedimento regionale con un ricorso d’urgenza volto a garantire la continuità del servizio, ritenuto essenziale per l’intero comprensorio del basso Cilento. La sospensione, in attesa dell’udienza collegiale fissata per il prossimo 5 novembre, rappresenta un risultato definito storico dai sindaci del Golfo di Policastro, che da mesi si oppongono al depotenziamento dei servizi sanitari locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: campania - sospende
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità una mozione che «condanna gli atti di guerra a Gaza» e invita il governo a «sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu». - facebook.com Vai su Facebook
Si nasconde nell'armadio per sfuggire al blitz. Latitante preso dai carabinieri. Un 23enne di Giugliano, già ai domiciliari, voleva evitare il trasferimento in carcere dopo la sospensione della pena alternativa @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/0 - X Vai su X
Tar Campania sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri - Stop alla chiusura del Punto Nascita di Sapri: il Tar della Campania, con un decreto monocratico del presidente della I Sezione, ha sospeso l'efficacia della delibera con cui la Regione Campania dispo ... Lo riporta ansa.it
Può riaprire il punto nascita di Sapri. Tar sospende provvedimento di chiusura - Il Tar Napoli, con decreto monocratico, ha sospeso il provvedimento di chiusura del Punto Nascita di Sapri (leggi qui). infocilento.it scrive