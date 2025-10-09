Tanzilli Gruppo Fs | Muoviamo 570 milioni di persone ogni anno L’intervento al TTG l’evento sul turismo
«Sono 570 i milioni di persone che ogni anno scelgono i nostri collegamenti. Fra queste persone ci sono anche i turisti che scelgono l’Italia per trascorrere le loro vacanze». Lo ha detto Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane, al TTG Travel Experience a Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. «Attraverso il Piano Strategico 2025-2029 il Gruppo FS punta a costruire un sistema di mobilità sempre più connesso, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di CO?. In questo contesto, la sinergia tra i vari mezzi risulta cruciale, rendendo l’intermodalità una leva strategica per la mobilità sostenibile del futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: tanzilli - gruppo
Tommaso Tanzilli (Gruppo Fs): muoviamo 570 milioni di persone ogni anno
FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione Italiana - facebook.com Vai su Facebook
Tommaso Tanzilli (Gruppo Fs): muoviamo 570 milioni di persone ogni anno - Il Presidente del Gruppo Fs Italiano Tommaso Tanzilli è intervenuto al TTG a Rimini, la manifestazione per la promozione del turismo «Sono 570 i milioni di persone che ogni anno scelgono i nostri co ... Riporta tpi.it
Gruppo FS, Tanzilli: "Muoviamo 570 milioni di persone ogni anno" - Fra queste persone ci sono anche i turisti che scelgono l'Italia per trascorrere le loro vacanze". Scrive teleborsa.it