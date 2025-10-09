Tanzilli Fs | turismo vale 13% Pil noi risposta a turismo lento
Rimini, 9 ott. (askanews) - Ferrovie dello Stato risponde alla "richiesta crescente di turismo lento" con Treni Turistici Italiani che porta i viaggiatori nei borghi e nelle aree interne, mentre già oggi 28 aeroporti italiani sono collegati ai servizi del gruppo. Lo ha detto il presidente di Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli, al Ttg di Rimini. "Il gruppo Ferrovie dello Stato è da sempre attento all'argomento turismo, perché essendo una grande azienda di stato non ci possiamo dimenticare che questa nazione ha il 13% del suo Pil che è fatto dal settore economico turismo", ha spiegato Tanzilli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
