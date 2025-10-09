Tanti gli ospiti attesi | da Geppi Cucciari ai cantanti Ernia e Diodato

S u Rai 3 alle alle 21.20 va in onda Attenti al libro – una serata speciale condotta da Francesca Fialdini che Rai Cultura dedica al mondo della letteratura. Celebrando la bellezza e la potenza dei libri, il piacere della lettura e il suo ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana. Nutritissimo il parterre di ospiti, provenienti del mondo della musica e del cinema. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l’anima X Leggi anche › Francesca Fialdini si sfoga: «Mia cugina, 5 malattie rare, aspetta una carrozzina da novembre» Attenti al libro: stasera 9 ottobre su Rai 3 una serata dedicata alla letteratura. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tanti gli ospiti attesi: da Geppi Cucciari ai cantanti Ernia e Diodato

In questa notizia si parla di: tanti - ospiti

I Fantastici 4: Gli Inizi, un trailer mostra l’anteprima italiana con tanti ospiti

LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI

Tanti ospiti per i concerti sotto le stelle. E poi incontri tra sport, cultura e comicità

? - | News, interviste e tanto altro dalle ore 14:30 in diretta dal Savini di Notaresco con il pre-match condotto a bordo campo da Giovanni Cannarsa insieme a tanti ospiti e protagonisti dell'incontro pe - facebook.com Vai su Facebook

Amleto e tanti ospiti per aprire la stagione del Teatro Stabile - X Vai su X

Amici 25: cast, allievi, professori e ospiti da Simona Ventura a Geppi Cucciari. Le anticipazioni del programma di Maria de Filippi - Nella prima puntata di domenica 28 settembre saranno ospiti, fra gli altri, Geppi Cucciari, Stash, Francesca Fagnani e Simona Ventura di Redazione Riparte su Can ... Secondo msn.com