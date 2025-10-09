Tante segnalazioni per il boato nell' Aretino La spiegazione
Pochi minuti prima delle 15 e a distanza di alcuni secondi in quasi tutta la provincia di Arezzo si sono sentiti due boati ravvicinati. Il pensiero di molti cittadini è andato a una esplosione oppure a un terremoto. Con il passare dei minuti tante segnalazioni sono arrivate anche ad Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: tante - segnalazioni
In spiaggia è la giornata delle cavallette, da Bellaria a Rimini sud invasione e tante segnalazioni
"Tante segnalazioni, fare gli Stati generali"
Sicurezza, telecamere in tre parchi di Bergamo: «Aree sensibili, tante segnalazioni»
#nocerasuperiore Portaromana, tempo reale: tante lamentele e segnalazioni sul traffico in tilt - facebook.com Vai su Facebook
#Stoccolma Molte segnalazioni la scorsa notte alla polizia svedese di droni che hanno sorvolato alcune isole dell'arcipelago di Karlskrona, nel sud della Svezia. I #droni erano nei pressi di un'importante base della marina militare svedese - X Vai su X