Tante segnalazioni per il boato nell' Aretino La spiegazione

Arezzonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi minuti prima delle 15 e a distanza di alcuni secondi in quasi tutta la provincia di Arezzo si sono sentiti due boati ravvicinati. Il pensiero di molti cittadini è andato a una esplosione oppure a un terremoto. Con il passare dei minuti tante segnalazioni sono arrivate anche ad Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

