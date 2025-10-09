Talento sannita nell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali | studenti del Lombardi di Airola tra le eccellenze italiane

Tempo di lettura: 3 minuti L’Istituto di Istruzione Superiore “Lombardi” di Airola celebra un significativo successo formativo e culturale: due suoi allievi del Liceo Musicale sono entrati a far parte dell’ Orchestra Nazionale dei Licei Musicali. Questa prestigiosa iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) mira a valorizzare i giovani musicisti più talentuosi del Paese, promuovendo la musica come fondamentale patrimonio culturale e offrendo esperienze di alta formazione artistica e personale. L’Orchestra, la cui attività è realizzata con il coinvolgimento della Fondazione Uto Ughi per la Musica, rappresenta un ensemble d’eccellenza che raccoglie i migliori 91 studenti selezionati in tutta Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Talento sannita nell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali: studenti del “Lombardi” di Airola tra le eccellenze italiane

In questa notizia si parla di: talento - sannita

