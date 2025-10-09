tale e quale show le imitazioni della terza puntata

Roma, 9 ottobre 2025 – Quali saranno le esibizioni della terza puntata di ‘Tale e Quale Show? Nelle prime due serate del talent show condotto ogni venerdì in Prima serata su Raiuno da Carlo Conti è successo di tutto: i giochi non sono mai stati così incerti. Nella terza puntata, in onda venerdì 10 ottobre, potrebbe quindi succedere ancora di tutto, A vincere la prima puntata di Tale e Quale Show 2025 era stato Tony Maiello, davanti a Pamela Petrarolo, Samuele Cavallo e Insinna & Cirilli, Peppe Quintale, Antonella Fiordelisi, Le Donatella. Penultimo Gianni Ippoliti. Ultime Carmen Di Pietro e Maryna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

