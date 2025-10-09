Tale e quale show | le anticipazioni di venerdì 10 ottobre

Tale e quale show, l’appuntamento è per venerdì 10 ottobre: le anticipazioni . Gli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma accendono i riflettori per la terza puntata di “Tale e quale show”, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre, in diretta dalle 21.30 su Rai 1, con Carlo Conti padrone di casa e un nuovo round di esibizioni che promettono di sorprendere il pubblico. La quindicesima edizione del programma si conferma un successo: leader negli ascolti del prime time e accompagnata da una forte partecipazione sui social, la trasmissione fonde spettacolo, talento e ironia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

