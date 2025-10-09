Terza serata della nuova stagione di Tale e Quale Show. Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma accendono i riflettori sul varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre, in diretta dalle 21.30 su Rai 1, con Carlo Conti padrone di casa e un nuovo round di esibizioni che promettono di sorprendere il pubblico. La quindicesima edizione del programma si conferma un successo: leader negli ascolti del prime time e accompagnata da una forte partecipazione sui social, la trasmissione fonde spettacolo, talento e ironia. Gli accoppiamenti della terza serata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tale e quale show 2025, concorrenti e giudice ospite della terza serata