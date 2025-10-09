Tajani | Pronti per ricostruzione e invio di militari per forza di pace a Gaza

Tajani: “Pronti per pertecipare alla ricostruzione e per l’invio di militari italiani come forza di pace a Gaza” “Dal Medioriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L’Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: “Pronti per ricostruzione e invio di militari per forza di pace a Gaza”

In questa notizia si parla di: tajani - pronti

Dazi, Trump e von der Leyen trovano l'accordo sul 15% | Meloni-Salvini-Tajani: "È sostenibile, pronti ad aiutare i settori più colpiti"

Tajani: Giusto lavorare per costruzione dello Stato palestinese, pronti a fare il necessario – Il video

Gaza, dietrofront di Tajani: “Sì a riconoscimento dello Stato di Palestina, pronti a inviare nostri militare per avviare ricostruzione” – VIDEO

#Accordo in #MedioOriente, Meloni: "Una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a #Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate". Tajani: "Pronti anche a inviare militari per una forza internazionale di - X Vai su X

Tajani: "Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione della Palestina" - facebook.com Vai su Facebook

Accordo per Gaza, Tajani: "Pronti a invio militari per la ricostruzione" - "L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione ... Riporta tg24.sky.it

Accordo Gaza, Trump: «Usa coinvolti nel mantenimento della pace». Tajani: «Pace vicina. Pronti a fare la nostra parte anche con invio di militari» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Si legge su ilmattino.it