Tajani | La pace in Medio Oriente è vicina l’Italia pronta a inviare militari per difendere la tregua

“La pace è vicina”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando della situazione in Medio Oriente. Intervistato da Rainews, il titolare della Farnesina ha espresso ottimismo per gli sviluppi delle ultime ore, pur invitando alla prudenza: « Giungono notizie ottime, ma non basta la firma. Ora bisogna difendere questa tregua e inizia il lavoro ». Il ministro ha sottolineato che l’Italia è pronta a fare la propria parte in questa delicata fase: « Il nostro Paese farà tutto ciò che serve per una soluzione in Medio Oriente. » “L’Italia pronta a inviare militari per la stabilità”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

