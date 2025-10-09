Tajani | Italia in prima linea nella lotta alla fame

Laverita.info | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Triennale di Milano, Azione Contro la Fame ha presentato la Mappa delle emergenze alimentari del mondo, un report che fotografa le crisi più gravi del pianeta. Il ministro Tajani: «Italia in prima linea per garantire il diritto al cibo». 🔗 Leggi su Laverita.info

tajani italia in prima linea nella lotta alla fame

© Laverita.info - Tajani: «Italia in prima linea nella lotta alla fame»

In questa notizia si parla di: tajani - italia

“Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia”, scoppia la polemica. La vedova attacca Tajani: “Lucio è di tutti”

Livorno blindata per Salvini e ministri Lega. Forfait di Tajani al convegno Forza Italia

Nel Lazio Forza Italia si ribella a Tajani: i consiglieri azzurri chiedono la testa dell’assessore fedelissimo del ministro

Tajani: "Notizie ottime, tregua a Gaza vicina. L'Italia potrebbe inviare militari per le forze di pace" - Lo afferma a Rainews sul Medio oriente il ministro degli Esteri, Antonio Taj ... Lo riporta affaritaliani.it

tajani italia prima lineaTajani e Wang Yi presiedono il Comitato intergovernativo a Villa Madama. Il dialogo Italia-Cina - La cooperazione tra Italia e Cina è tornata al centro dell’agenda diplomatica questa settimana. Riporta formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Tajani Italia Prima Linea