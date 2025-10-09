Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, ha commentato il recente voto marchigiano, valdostano e calabrese dicendo che il suo partito, Forza Italia, sta diventando l’unico vero partito di centro nella cittadella politica italiana dopo la trasformazione progressiva dell’alleanza di centro sinistra in una oggettiva e granitica coalizione di sinistra. Come, del resto, è diventato il “campo largo” a guida Schlein, Conte, FratoianniBonelliSalis e Landini. Ed è anche normale, al contempo, ricordare che il massimalismo, il radicalismo, l’estremismo e il populismo sono diventati gli ingredienti fondamentali e costitutivi di questa alleanza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tajani e gli ex democristiani. L’intervento di Merlo