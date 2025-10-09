Taglio del nastro al 31esimo Miac Scommessa aperta sul futuro
Il futuro è qui, a Miac 2025, con 250 espositori e una miriade di clienti e fruitori che per tre giorni, fino a domani, si confrontano su nuove tecnologie applicate alla produzione della carta in termini di performance ma anche servizi, sostenibilità e sicurezza. Taglio del nastro ufficiale, ieri, a questa 31esima edizione nella “casa“ di sempre, il Polo Fiere di Sorbano. L’evento di Assocarta e Confindustria è ormai abbonato al sold out pur rappresentando, intenzionalmente, la punta dell’iceberg: è infatti il focus di mille eventi aperti in contemporanea sul territorio, con i tour dei clienti negli stabilimenti, ospiti che si trattengono più giorni a Lucca, feste e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: taglio - nastro
Taglio del nastro per la rinnovata Fontana della Fortuna
Taglio del nastro a Open Day. Attivato il presidio in via Paradisi: "Un luogo sicuro per chi è fragile"
Riaperto il "Giardino della Minerva": taglio del nastro con De Luca. Le prime foto
Taglio del nastro per il nuovo asilo nido aziendale - facebook.com Vai su Facebook
Taglio del nastro al 31esimo Miac. Scommessa aperta sul futuro - Grido di allarme di Assocarta: “I costi energetici ci stritolano“ . Secondo lanazione.it
Al via il Miac 2025 tra allarme costi energia e speranza per il futuro - Ad aprire la manifestazione il consueto taglio del nastro che ha visto la presenza di numerosi rappresentati delle istituzioni, tra cui il viceministro Valentino Valentini. Scrive noitv.it