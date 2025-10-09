taglio del nastro al 31esimo miac scommessa aperta sul futuro

Il futuro è qui, a Miac 2025, con 250 espositori e una miriade di clienti e fruitori che per tre giorni, fino a domani, si confrontano su nuove tecnologie applicate alla produzione della carta in termini di performance ma anche servizi, sostenibilità e sicurezza. Taglio del nastro ufficiale, ieri, a questa 31esima edizione nella “casa“ di sempre, il Polo Fiere di Sorbano. L’evento di Assocarta e Confindustria è ormai abbonato al sold out pur rappresentando, intenzionalmente, la punta dell’iceberg: è infatti il focus di mille eventi aperti in contemporanea sul territorio, con i tour dei clienti negli stabilimenti, ospiti che si trattengono più giorni a Lucca, feste e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

