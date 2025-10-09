Tagliati storici pini vicino al Tribunale Comitato e residenti chiedono spiegazioni

C'è indignazione tra i residenti del quartiere San Francesco e il Comitato Difesa Alberi di Pisa per l'intervento, questa mattina, del taglio dei pini storici che fiancheggiano il Tribunale.In seguito alle richieste di chiarimento da parte del Comitato, fanno sapere gli stessi ambientalisti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it