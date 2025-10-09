Pur nell'originale ambientazione originale delle officine meccaniche, la commedia romantica con Madelaine Petsch resta sempre nella comfort zone risultando banale e prevedibile. Su Prime Video. Quello che desiderate è guardare una commedia romantica leggera e confortevole in cui fra alti e bassi, inghippi e dietrofront, sapete che poi in qualche modo tutto finirà così bene che mancheranno solamente i cuoricini sullo schermo? Ebbene Tagliando d'amore, appena uscito in streaming su Amazon Prime Video, è il film che fa per voi. Certo, bisogna sapersi accontentare davvero di poco, perché Lacey Uhlemeyer resta sempre nei binari del romance rassicurante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tagliando d'amore, recensione: donne, motori e affari di cuore (che non lasciano il segno)