Taglia le orecchie al suo cane pastore del Caucaso | denunciato per maltrattamenti in Irpinia

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza alcun motivo, un 59enne di Monteforte Irpino ha tagliato entrambe le orecchie al suo cane; l'uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti sugli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

