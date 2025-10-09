Taglia le orecchie al cane | denunciato per maltrattamento

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, nell’ambito di mirati controlli a tutela della fauna, con particolare attenzione agli animali d’affezione, deferivano in stato libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un 59 enne del posto per maltrattamento di animali. Nello specifico, si accertava che il soggetto deteneva un cane maschio di 7 anni e di razza “Pastore del Caucaso”, il quale presentava una conchectomia bilaterale (taglio delle orecchie). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Taglia le orecchie al cane: denunciato per maltrattamento

