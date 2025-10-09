TAG Heuer lancia il nuovo smartwatch Connected Calibre E5 in collaborazione con New Balance
TAG Heuer torna sul mercato degli smartwatch con un nuovo modello, basato sulla piattaforma software proprietaria denominata TAG Heuer OS, con versioni in acciaio o titanio, ma c'è anche un'edizione speciale sportiva dedicata al running realizzata in collaborazione con New Balance con scarpe in abbinamento. 🔗 Leggi su Dday.it
