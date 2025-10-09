Szczesny rivela perché ha pensato al ritiro dal calcio | È stato per la Juve situazione frustrante

Wojciech Szcz?sny ha spiegato come mani nell'estate 2024 decise improvvisamente di dare l'addio al calcio giocato: "Mi sentivo ancora un calciatore importante, che poteva dare ancora tanto. Poi, davanti alla situazione che mi ero ritrovato alla Juventus ho deciso di smettere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: szczesny - rivela

?Dalla #Juve al ritiro, poi il Barcellona. Szczesny rivela: "Grazie a mia moglie" - X Vai su X

?Dalla Juve al ritiro, poi il Barcellona. Szczesny rivela: "Grazie a mia moglie" - facebook.com Vai su Facebook

Szczesny rivela perché ha pensato al ritiro dal calcio: “È stato per la Juve, situazione frustrante” - Wojciech Szczesny ha spiegato come mani nell'estate 2024 decise improvvisamente di dare l'addio al calcio giocato: "Mi sentivo ancora un calciatore ... Segnala fanpage.it