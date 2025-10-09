Szczesny rivela perché ha pensato al ritiro dal calcio | È stato per la Juve situazione frustrante

Wojciech Szcz?sny ha spiegato come mani nell'estate 2024 decise improvvisamente di dare l'addio al calcio giocato: "Mi sentivo ancora un calciatore importante, che poteva dare ancora tanto. Poi, davanti alla situazione che mi ero ritrovato alla Juventus ho deciso di smettere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

