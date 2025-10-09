Szczesny ricorda | Mi sono trovato nella stessa posizione di ter Stegen alla Juve quando decisi di ritirarmi Buffon era il mio idolo mi ha insegnato questa cosa

Szczesny ricorda il suo periodo difficile alla Juve: tutte le dichiarazioni del portiere del Barcellona sul suo compagno di squadra. Un leader, un mentore, un campione che ha imparato dai più grandi. Wojciech Szcz?sny, ex portiere della Juventus e oggi protagonista al Barcellona, ha concesso una lunga e profonda intervista a Mundo Deportivo, in cui ha parlato della complessa situazione dei portieri in blaugrana, tracciando paralleli illuminanti con il suo passato a Torino. Il portiere polacco è stato chiamato a sostituire l’infortunato Joan Garcia, il giovane su cui il club punta per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

