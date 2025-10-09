Szczesny ricorda | Mi sono trovato nella stessa posizione di ter Stegen alla Juve quando decisi di ritirarmi Buffon era il mio idolo mi ha insegnato questa cosa
Szczesny ricorda il suo periodo difficile alla Juve: tutte le dichiarazioni del portiere del Barcellona sul suo compagno di squadra. Un leader, un mentore, un campione che ha imparato dai più grandi. Wojciech Szcz?sny, ex portiere della Juventus e oggi protagonista al Barcellona, ha concesso una lunga e profonda intervista a Mundo Deportivo, in cui ha parlato della complessa situazione dei portieri in blaugrana, tracciando paralleli illuminanti con il suo passato a Torino. Il portiere polacco è stato chiamato a sostituire l’infortunato Joan Garcia, il giovane su cui il club punta per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: szczesny - ricorda
Szczesny: “Ter-Stegen? Io nella stessa situazione alla Juventus e mi sono ritirato” - Adré ter Stegen: in fatto di portieri, il Barcellona può godere di tre opzioni di altissimo livello. Si legge su ilbianconero.com
Szczesny, le sliding doors del destino: da ex giocatore a simbolo del Barça, ora consola Ter Stegen (Mundo Deportivo) - Szczesny consola Ter Stegen perché al Barcellona sta vivendo la sua setta situazione vissuta alla Juventus lo scorso anno ... Segnala ilnapolista.it