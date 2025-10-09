Si chiamano Sliding doors. Poco più di un anno fa Szczesny era un ex giocatore di calcio. Il 27 agosto del 2024, infatti, il portiere polacco rescindeva il contratto con la Juventus e annunciava l’addio al calcio. La Vecchia Signora aveva deciso di puntare su Di Gregorio e Szczesny aveva scelto di chiudere con la sua carriera da calciatore. Tuttavia, nelle settimane seguenti Ter Stegen si è infortunato al ginocchio e il Barcellona si è fatto avanti per Szczesny. L’ex Juventus, quindi, ha deciso di tornare sui suoi passi e ha firmato con i catalani, contribuendo significativamente alle vittorie della scorsa stagione, tra le quali spiccano la Liga, la Supercoppa di Spagna e la Coppa del Re. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Szczesny, le sliding doors del destino: da ex giocatore a simbolo del Barça, ora consola Ter Stegen (Mundo Deportivo)