Svolta nell'inchiesta sulla maxi frode fiscale | il Tribunale annulla il sequestro all' azienda di elettronica

Avellinotoday.it | 9 ott 2025

Avellino, 9 ottobre 2025 — Nell’indagine riferita a una presunta frode fiscale superiore ai 25 milioni di euro, che aveva determinato il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa cinque milioni di euro nei confronti di una società attiva nel settore del commercio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

