Svenduto dal Napoli per pochi spiccioli ora è esploso | l’Inter lo paga 40 milioni di euro

L’Inter sta attraversando una fase di transizione importante. Dopo anni di successi e grandi soddisfazioni, con uno Scudetto e due finali di Champions League, il club nerazzurro si trova oggi a dover pianificare il futuro. La squadra di Simone Inzaghi ha raggiunto un altissimo livello di competitività, ma l’età media della rosa inizia a destare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Raspadori è stato svenduto dal Napoli all’Atletico, con l’Italia ha dimostrato cosa può dare (Mundo Deportivo)

Che rimpianto per il Napoli: l’ha svenduto, ora va a Milano per tanti soldi

Il Milan vuole Caprile, a pensare che il Napoli lo ha svenduto al Cagliari per soli sette milioni di euro. Un portiere di grande livello pagato veramente poco dagli isolani.

Svenduto dal Napoli per pochi spiccioli, ora è esploso: l’Inter lo paga 40 milioni di euro - Caprile, pagato otto milioni dal club sardo, ha visto raddoppiare il proprio valore in pochi mesi e viene considerato uno dei possibili successori di Yann Sommer. Come scrive dailynews24.it