Svelato Panther Lake È il primo processore Intel che nasce dal nodo 18A

Dday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo chip Intel Core Ultra Series 3 promette più potenza, meno consumi e un chip più adatto alle funzioni di IA. 🔗 Leggi su Dday.it

svelato panther lake 200 il primo processore intel che nasce dal nodo 18a

© Dday.it - Svelato Panther Lake. È il primo processore Intel che nasce dal nodo 18A

In questa notizia si parla di: svelato - panther

svelato panther lake 200Intel svela il nuovo chip Panther Lake: lanciata la sfida ad AMD - Il colosso dei semiconduttori introduce una tecnologia per i portatili di fascia alta, con l'obiettivo di ridefinire prestazioni e consumi. Da it.benzinga.com

svelato panther lake 200Panther Lake visto dal vivo: nodo 18A e architettura Xe3 salveranno Intel? - Nel corso dell'Intel Tech Tour in Arizona l'azienda ha svelato i segreti di Panther Lake, raccontandoci le novità architetturali e non solo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Svelato Panther Lake 200