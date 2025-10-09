Svelati i primi dettagli della Ferrari elettrica in attesa del lancio nel 2026

Questa mattina, in occasione del Capital Markets Day 2025, Ferrari ha avviato la prima fase della presentazione della sua nuova vettura elettrica, la prima nella storia del Cavallino Rampante, svelando la componentistica principale della vettura nonché il suo telaio. All'inizio del 2026 ci sarà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

svelati primi dettagli ferrariFerrari svela i dettagli della prima auto elettrica realizzata a Maranello: ecco com’è - Al Capital Markets Day il presidente John Elkann ribadisce l’impegno e l’unicità del Cavallino. Riporta milanofinanza.it

svelati primi dettagli ferrariEcco la Ferrari elettrica, svelati i primi dettagli - Avrà quattro porte e quattro posti, un motore di oltre 1000 cavalli, un'autonomia dichiarata di oltre 530 chilometri e una velocità massima di 310 chilometri orari. Secondo msn.com

