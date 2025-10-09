susan kendall newman le cause della morte della figlia di paul newman

È morta a 72 anni Susan Kendall Newman, figlia primogenita del leggendario Paul Newman. Fu il frutto dell’amore per la sua prima moglie, Jacqueline E. White. La famiglia ha deciso di vivere nella totale privacy il proprio dolore, evitando di consegnare la notizia alla stampa prima di due mesi. La donna è infatti defunta il 2 agosto scorso ma soltanto in queste ore la notizia è divenuta di dominio pubblico. Un cognome per sempre legato al mondo del cinema, il suo, e infatti Susan aveva deciso di seguire le orme del padre. Attrice e produttrice, aveva saputo distinguersi anche grazie al suo impegno sociale. 🔗 Leggi su Dilei.it

