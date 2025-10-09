Superman è davvero un successo al botteghino? Forbes fa chiarezza sui numeri
Un'analisi sugli incassi del cinecomic di James Gunn che ha lanciato il nuovo DCU ci rivela se la pellicola si è rivelata davvero un successo al botteghino. Accolto con tutti gli onori per aver rilanciato l'eroe dei fumetti più amato di sempre, Superman di James Gunn ha concluso la sua programmazione nelle sale cinematografiche americane dopo una corsa di 84 giorni. Ma i numeri hanno dato ragione alla rilettura del personaggio fortemente voluta da Gunn o, alla fine dei conti, ha fatto flop? Una nuova analisi di Forbes ci aiuta a fare chiarezza. Superman ha visto David Corenswet prendere il posto della star Henry Cavill per dare il via al nuovo corso dell'alter ego alieno di Clark Kent. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
