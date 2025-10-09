Superlega la Sir mette in archivio l' avventura giapponese Ora si pensa al campionato

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli occhi di tutti, ancor più delle due amichevoli vittoriose, resterà l'imponente cornice di pubblico. Erano 28 mila gli spettatori che hanno letteralmente preso d'assalto l'Ariake Arena non volendosi perdere la sfida tra la Sir Susa Scai Perugia ed il Suntory Sunbrids. Un record che sarà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superlega - mette

Superlega, la Sir si mette subito in luce e guarda ai prossimi test

Superlega, nasce la Sir Susa Scai Perugia . Nuovo nome e spinta per la squadra di Sirci - È ancora lontano il debutto nella massima categoria di pallavolo maschile, momento giusto per comunicare che la squadra campione d’Europa si chiamerà Sir Susa Scai Perugia. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Superlega Sir Mette Archivio